Нідерландське місто передумало штрафувати людей за ночівлю на вулиці

Муніципалітет нідерландського міста Утрехт офіційно припиняє практику накладення штрафів на людей без житла за ночівлю просто неба.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує NOS.

Це рішення було ухвалене більшістю голосів міської ради після тривалих дискусій. Пропозицію, ініційовану партією Bij1, схвалили після двох попередніх невдалих спроб.

Більшість депутатів міської ради дійшли висновку, що штрафи лише погіршують становище вразливих верств населення, а покарання за сон надворі фактично криміналізує бідність.

Грошові стягнення заганяють бездомних у ще глибшу боргову яму, заважаючи їм повернутися до нормального життя.

Заборона на ночівлю у громадських місцях у місті діяла роками. У 2024 році було виписано близько 200 штрафів. Через постійну критику міська рада минулого року пом'якшила заборону.

Відтоді бездомним, які ночують на вулиці, в першу чергу мало бути запропоновано допомогу та притулок. Заборону на ночівлю слід було застосовувати переважно в місцях, де це призводило до небезпечних ситуацій та постійних незручностей.

В результаті пом'якшення заборони минулого року було оштрафовано лише 11 бездомних.

Раніше повідомляли, що у Німеччині рекордна кількість людей не має постійного житла, з них приблизно чверть – це діти та підлітки.

А в Британії скасували 200-літній закон про бродяжництво, який оголошував ночівлю на вулиці кримінальним злочином.

.