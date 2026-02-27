Нидерландский город передумал штрафовать людей за ночевку на улице

Муниципалитет нидерландского города Утрехт официально прекращает практику наложения штрафов на людей без жилья за ночевку под открытым небом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Это решение было принято большинством голосов городского совета после длительных дискуссий. Предложение, инициированное партией Bij1, одобрили после двух предыдущих неудачных попыток.

Большинство депутатов городского совета пришли к выводу, что штрафы только ухудшают положение уязвимых слоев населения, а наказание за сон на улице фактически криминализирует бедность.

Денежные взыскания загоняют бездомных в еще более глубокую долговую яму, мешая им вернуться к нормальной жизни.

Запрет на ночевку в общественных местах в городе действовал годами. В 2024 году было выписано около 200 штрафов. Из-за постоянной критики городской совет в прошлом году смягчил запрет.

С тех пор бездомным, которые ночуют на улице, в первую очередь должна была быть предложена помощь и убежище. Запрет на ночевку следовало применять преимущественно в местах, где это приводило к опасным ситуациям и постоянным неудобствам.

В результате смягчения запрета в прошлом году было оштрафовано только 11 бездомных.

Ранее сообщалось, что в Германии рекордное количество людей не имеет постоянного жилья, из них примерно четверть – это дети и подростки.

А в Великобритании отменили 200-летний закон о бродяжничестве, который объявлял ночевку на улице уголовным преступлением.

