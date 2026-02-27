Іран та США завершили черговий раунд перемовин без жодної угоди

За підсумками переговорів між делегаціями Ірану та Сполучених Штатів у четвер, 26 лютого, сторони не заявили про жодну угоду.

Про це стало відомо із допису в соцмережі Х міністра закордонних справ Оману Бадра Альбусаїді, пише "Європейська правда".

Ввечері 26 лютого Альбусаїді заявив про завершення переговорів із США. За його словами, під час переговорів відбувся "значний прогрес".

Глава МЗС Оману анонсував продовження переговорів незабаром після консультацій у столицях країн.

За його словами, обговорення на технічному рівні відбудуться наступного тижня у Відні.

Нагадаємо, протягом лютого США наростили військову присутність на Близькому Сході і мають різні сценарії дій. У ЗМІ неофіційно з’являлась інформація про те, що військові приготування до великої операції вже завершені, проте президент Дональд Трамп ще не ухвалив рішення про війну.

На тлі цих подій деякі країни скоротили дипломатичну та військову присутність у регіоні та закликали своїх громадян виїздити звідти. Зокрема, США відкликали другорядних співробітників з посольства у Лівані. Норвегія відкликала частину своїх військових в Іраку.

Вранці 27 лютого писали, що адмірал американських Військово-морських сил Бред Купер, який керує військами на Близькому Сході як глава Центрального командування США, поінформував щодо можливих військових варіантів дій в Ірані.