Прем’єр Швеції не здивований інцидентом з дроном, який спробував підлетіти до авіаносця Франції

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав "серйозним, але не несподіваним" випадок з безпілотником, який спробував наблизитись до французького авіаносця "Шарль де Голль" біля Мальме та був заглушений.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

У п’ятницю Крістерссон піднявся на борт авіаносця "Шарль де Голль", який залишається у порту Мальме, і там прокоментував інцидент з дроном.

Прем’єр назвав цей інцидент "серйозним, але не несподіваним".

"Це російський почерк, який можна впізнати з інших ситуацій. Дуже важко уявити, що це могло бути збігом, – зазначив Ульф Крістерссон. – Найважливіше зараз – говорити все як є, говорити прямо".

Прем’єр додав, що розслідування інциденту і встановлення деталей триває.

"Але, на мою думку, є дуже висока ймовірність, що це умисне порушення повітряного простору Швеції з боку Росії", – підсумував Крістерссон.

Нагадаємо, у четвер стало відомо, що 25 лютого невідомий безпілотник летів у напрямку авіаносця "Шарль де Голль", пришвартованого у Мальме. Його заглушили антидроновими засобами шведські військові, після чого апарат міг втратити керування і потонути або повернутись у точку вильоту.

У Франції зазначили, що наразі неможливо з упевненістю казати про походження дрона і наміри пілота.

Міністр оборони Швеції підтримує версію про російський дрон у Мальме.