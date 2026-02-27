Премьер Швеции не удивлен инцидентом с дроном, попытавшимся подлететь к авианосцу Франции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал "серьезным, но не неожиданным" случай с беспилотником, который попытался приблизиться к французскому авианосцу "Шарль де Голль" возле Мальме и был заглушен.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В пятницу Кристерссон поднялся на борт авианосца "Шарль де Голль", который остается в порту Мальме, и там прокомментировал инцидент с дроном.

Премьер назвал этот инцидент "серьезным, но не неожиданным".

"Это российский почерк, который можно узнать по другим ситуациям. Очень трудно представить, что это могло быть совпадением, – отметил Ульф Кристерссон, – Самое важное сейчас – говорить все как есть, говорить прямо".

Премьер добавил, что расследование инцидента и установление деталей продолжается.

"Но, по моему мнению, есть очень высока вероятность, что это умышленное нарушение воздушного пространства Швеции со стороны России", – подытожил Кристерссон.

Напомним, в четверг стало известно, что 25 февраля неизвестный беспилотник летел в направлении авианосца "Шарль де Голль", пришвартованного в Мальме. Его заглушили антидроновыми средствами шведские военные, после чего аппарат мог потерять управление и утонуть или вернуться в точку вылета.

Во Франции отметили, что пока невозможно с уверенностью говорить о происхождении дрона и намерениях пилота.

Министр обороны Швеции поддерживает версию о российском дроне в Мальме.