У Франції кажуть, що причетність РФ до інциденту з дроном була б "безглуздою провокацією"

У Франції кажуть, що наразі не мають доказів причетності Росії до інциденту з дроном, який підлетів до французького авіаносця "Шарль де Голль" біля Мальме, однак якщо такий факт підтвердиться, це буде "безглуздою провокацією".

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Французька авіаносна група наразі виконує місію в регіоні і цього тижня пришвартувалася в місті Мальме.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив у четвер, що повітряний простір країни, ймовірно, був порушений безпілотником, "пов'язаним з російським військовим кораблем" у шведських територіальних водах.

"Якщо дійсно, як припустив міністр оборони (Швеції), цей інцидент може бути пов'язаний з Росією, єдиний висновок, який я можу зробити, це те, що це безглузда провокація", – заявив Барро журналістам у Мальме в п'ятницю.

Він додав, що безпеці французького бойового корабля нічого не загрожувало.

Нагадаємо, у четвер стало відомо, що 25 лютого невідомий безпілотник летів у напрямку авіаносця "Шарль де Голль", пришвартованого у Мальме. Його заглушили антидроновими засобами шведські військові, після чого апарат міг втратити керування і потонути або повернутись у точку вильоту.

У Франції зазначили, що наразі неможливо з упевненістю казати про походження дрона і наміри пілота.