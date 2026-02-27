Во Франции говорят, что причастность РФ к инциденту с дроном была бы "бессмысленной провокацией"

Во Франции говорят, что у них пока нет доказательств причастности России к инциденту с дроном, который подлетел к французскому авианосцу "Шарль де Голль" возле Мальме, однако если такой факт подтвердится, это будет "бессмысленной провокацией".

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Французская авианосная группа сейчас выполняет миссию в регионе и на этой неделе пришвартовалась в городе Мальме.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в четверг, что воздушное пространство страны, вероятно, было нарушено беспилотником, "связанным с российским военным кораблем" в шведских территориальных водах.

"Если действительно, как предположил министр обороны (Швеции), этот инцидент может быть связан с Россией, единственный вывод, который я могу сделать, это то, что это бессмысленная провокация", – заявил Барро журналистам в Мальме в пятницу.

Он добавил, что безопасности французского боевого корабля ничего не угрожало.

Напомним, в четверг стало известно, что 25 февраля неизвестный беспилотник летел в направлении авианосца "Шарль де Голль", пришвартованного в Мальме. Его заглушили антидроновыми средствами шведские военные, после чего аппарат мог потерять управление и утонуть или вернуться в точку вылета.

Во Франции отметили, что пока невозможно с уверенностью говорить о происхождении дрона и намерениях пилота.