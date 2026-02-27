Глава МЗС Латвії пояснила, чому важливо мати орієнтовну дату вступу України в ЄС

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже пояснила важливість визначити орієнтовну дату вступу України в ЄС.

Про це міністерка розповіла в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Браже розповіла, що під час переговорів із Євросоюзом про вступ Латвія свого часу мала орієнтовну дату, яку уряд країни враховував, просуваючись на шляху до членства.

"Це допомагає мобілізувати зусилля. Ця дата може настати раніше або пізніше, але важливо мати законодавчий процес для ухвалення всього acquis (сукупність законодавства, норм, стандартів і правил ЄС – ред.), створити інституції для його впровадження, а також підготувати суспільство й бізнес", – підкреслила вона.

За словами глави МЗС Латвії, це значні обсяги практичної роботи, адже необхідно приводити у відповідність стандартам ЄС власні як в аграрному секторі, так і в комунальному тощо.

Крім того, наголосила міністерка, це ускладнює реалізацію заклику, який озвучує до Євросоюзу Володимир Зеленський: назвати конкретну дату вступу України.

"Справа не лише в тому, щоб назвати дату і сказати: ось цей день. Потрібно виконати всю практичну підготовчу роботу", – зауважила Браже.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що домовленості про швидкий вступ до ЄС реальні.

Своєю чергою єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розповіла, що рішення щодо можливого швидкого вступу України в ЄС ухвалюватимуть країни-члени.