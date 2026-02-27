Глава МИД Латвии объяснила, почему важно иметь ориентировочную дату вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объяснила важность определения ориентировочной даты вступления Украины в ЕС.

Об этом министр рассказала в интервью "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Браже рассказала, что во время переговоров с Евросоюзом о вступлении Латвия в свое время имела ориентировочную дату, которую правительство страны учитывало, продвигаясь на пути к членству.

"Это помогает мобилизовать усилия. Эта дата может наступить раньше или позже, но важно иметь законодательный процесс для принятия всего acquis (совокупность законодательства, норм, стандартов и правил ЕС. – Ред.), создать институты для его внедрения, а также подготовить общество и бизнес", – подчеркнула она.

По словам главы МИД Латвии, это значительные объемы практической работы, ведь необходимо приводить в соответствие стандартам ЕС собственные как в аграрном секторе, так и в коммунальном и тому подобное.

Кроме того, подчеркнула министр, это затрудняет реализацию призыва, который озвучивает к Евросоюзу Владимир Зеленский: назвать конкретную дату вступления Украины.

"Дело не только в том, чтобы назвать дату и сказать: вот этот день. Нужно выполнить всю практическую подготовительную работу", – отметила Браже.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что договоренности о скором вступлении в ЕС реальны.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос рассказала, что решение относительно возможного быстрого вступления Украины в ЕС будут принимать страны-члены.