Генпрокурор Польщі вимагає скасувати імунітет скандального євродепутата Брауна

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек підписав звернення до Європейського парламенту про скасування недоторканності польського євродепутата та голови партії "Конфедерація Польської Корони" Гжегожа Брауна.

Про це, як пише "Європейська правда", Журек повідомив на пресконференції, передає PAP.

Генпрокурор Польщі заявив, що звернувся до Європарламенту з таким проханням через заперечення Брауном злочинів нацистів та комуністів.

"Заяви пана Брауна на різних виступах, а також у ЗМІ, були оцінені прокуратурою як порушення закону та заперечення нацистських злочинів, і я підписав ще одне прохання до Європейського парламенту позбавити депутата Європарламенту імунітету з цього приводу", – сказав Журек.

Минулого року генпрокурор Польщі вже подавав до Європейського парламенту клопотання щодо зняття імунітету з одіозного євродепутата Гжегожа Брауна після його висловлювань про концтабір Аушвіц.

Браун також відомий своїми антисемітськими та українофобними висловлюваннями.

Минулого року політик намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.