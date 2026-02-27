Генпрокурор Польши требует отменить иммунитет скандального евродепутата Брауна

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек подписал обращение в Европейский парламент об отмене неприкосновенности польского евродепутата и председателя партии "Конфедерация Польской Короны" Гжегожа Брауна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Журек сообщил на пресс-конференции, передает PAP.

Генпрокурор Польши заявил, что обратился в Европарламент с такой просьбой из-за отрицания Брауном преступлений нацистов и коммунистов.

"Заявления господина Брауна на различных выступлениях, а также в СМИ, были оценены прокуратурой как нарушение закона и отрицание нацистских преступлений, и я подписал еще одно прошение в Европейский парламент лишить депутата Европарламента иммунитета по этому поводу", – сказал Журек.

В прошлом году генпрокурор Польши уже подавал в Европейский парламент ходатайство о снятии иммунитета с одиозного евродепутата Гжегожа Брауна после его высказываний о концлагере Аушвиц.

Браун также известен своими антисемитскими и украинофобскими высказываниями.

В прошлом году политик пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице и сорвал флаг Украины в городе Белая Подляская.