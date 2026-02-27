МЗС Фінляндії радить відкласти подорожі до Ізраїлю

Міністерство закордонних справ Фінляндії рекомендувало громадянам без явної необхідності не їхати до Ізраїлю найближчим часом через напружену ситуацію у регіоні.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

У рекомендаціях щодо мандрівок до Ізраїлю зазначили, що ситуація на Близькому Сході стає все більш напруженою, в самому Ізраїлі зберігається підвищена загроза повітряних ударів і терактів, а також не можна виключати початок бойових дій, що означатиме скасування авіарейсів.

За цих умов фінам радять уникати поїздок до Ізраїлю без явної необхідності.

27 лютого стало відомо, що Держдеп США евакуює другорядних співробітників посольства в Ізраїлі через безпекові ризики; ті, хто не залишається, отримали розпорядження їхати вже у п’ятницю.

Раніше цього тижня США евакуювали другорядних співробітників посольства у Лівані.

Ці події стали одними з останніх сигналів, що адміністрація Трампа наближається до рішення про збройну операцію проти Ірану після тижнів нарощування військової присутності у регіоні та невдачі перемовин.

ЗМІ дізнались, що адмірал американських Військово-морських сил Бред Купер, який керує військами на Близькому Сході як глава Центрального командування США, представив Трампу варіанти дій проти Ірану.