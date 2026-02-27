МИД Финляндии советует отложить поездки в Израиль

Министерство иностранных дел Финляндии рекомендовало гражданам без явной необходимости не ехать в Израиль в ближайшее время из-за напряженной ситуации в регионе.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В рекомендациях по поездкам в Израиль отмечается, что ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной, в самом Израиле сохраняется повышенная угроза воздушных ударов и терактов, а также нельзя исключать начало боевых действий, что будет означать отмену авиарейсов.

В этих условиях финам советуют избегать поездок в Израиль без явной необходимости.

27 февраля стало известно, что Госдеп США эвакуирует второстепенных сотрудников посольства в Израиле из-за рисков для безопасности; те, кто не остается, получили распоряжение уезжать уже в пятницу.

Ранее на этой неделе США эвакуировали второстепенных сотрудников посольства в Ливане.

Эти события стали одними из последних сигналов того, что администрация Трампа приближается к решению об операции против Ирана после недель наращивания военного присутствия в регионе и неудачи переговоров.

СМИ узнали, что адмирал американских Военно-морских сил Брэд Купер, который руководит войсками на Ближнем Востоке как глава Центрального командования США, представил Трампу варианты действий против Ирана.