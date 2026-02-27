Мелоні закликала ЄС і США відмовитися від тарифної конфронтації

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні хотіла б, щоб Європейський Союз створив зону вільної торгівлі з США, щоб покласти край трансатлантичній тарифній війні.

Про це очільниця уряду Італії заявила в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні ЄС прийняв торговельну угоду, укладену з США минулого літа, яка була зведена нанівець після того, як Верховний суд США скасував частину повноважень президента Дональда Трампа щодо введення тарифів.

"Я вважаю тарифи між Європою і США помилкою. Ми повинні рухатися в діаметрально протилежному напрямку – до зони вільної торгівлі", – сказала вона.

ЄС і США відмовилися від переговорів про зону вільної торгівлі в 2016 році після того, як спроби істотно знизити мита і скоротити нетарифні бар'єри викликали негативну реакцію в декількох країнах-членах. Непереборною проблемою в переговорах було ставлення до сільськогосподарської продукції.

Мелоні вела тривалі переговори з адміністрацією Трампа, намагаючись налагодити позитивні робочі відносини з американським президентом.

За її словами, Італія відіграла важливу роль у укладенні угоди між ЄС і США минулого літа, але позиція Мелоні щодо мит – США є другим за величиною експортним ринком Італії – була чіткою.

"Ми намагалися максимально пом'якшити ситуацію, коротше кажучи, шукати угоду, яка була б сталою і розумною", – сказала вона.

Минулого тижня Верховний суд США скасував так звані взаємні тарифи Трампа, тим самим скасувавши один з основних принципів його економічної політики та посіявши плутанину серед торговельних партнерів.

У відповідь на рішення суду Трамп ввів глобальний 10-відсотковий збір на додаток до вже чинних тарифів.

Мелоні заявила, що вона передала Трампу свої занепокоєння щодо мит і сказала йому, що торговельна суперечка не є "функціональним рішенням".

"Ми повинні спробувати використати те, що сталося, щоб рухатися в діаметрально протилежному напрямку. Але для цього, очевидно, потрібні зусилля обох сторін", – підкреслила вона.

Нагадаємо, Європарламент вирішив заморозити затвердження торгової угоди зі США через "хаос" з митами Трампа.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував застосувати найпотужніші інструменти економічного захисту ЄС, так звану "торговельну базуку", якщо переговори з Вашингтоном не допоможуть подолати нинішню тарифну кризу.