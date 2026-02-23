Мерц допустив удар по США "торговельною базукою" ЄС на тлі тарифного хаосу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує застосувати найпотужніші інструменти економічного захисту ЄС, якщо переговори з Вашингтоном не допоможуть подолати нинішню торговельну кризу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Мерц допустив використання так званої "торговельної базуки" – інструменту ЄС проти економічного примусу. Цей механізм дозволяє блоку обмежувати доступ до свого ринку для країн, які здійснюють економічний тиск.

"Я впевнений, що ми знайдемо спосіб вирішити ці торговельні суперечки, не вдаючись до цього інструменту", – сказав Мерц на конференції, організованій DPA в Берліні в понеділок.

"Але якщо це буде необхідно, то це буде необхідно, і я буду останньою людиною, яка скаже "ні", – додав канцлер.

Мерц планує найближчими днями вирушити до Вашингтона, щоб представити "скоординовану європейську позицію" щодо мит Трампа.

"Якщо ми хочемо сприяти стабільності наших відносин і, не в останню чергу, зробити послугу промисловості по обидва боки Атлантики, то ми повинні якнайшвидше покласти край цій невизначеності", – сказав він у понеділок про своє заплановане послання Трампу.

Майже одночасно з заявою Мерца комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі офіційно вирішив відкласти голосування щодо імплементації минулорічної тарифної угоди між ЄС та США.

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа, оголошені торік у квітні.

Європейська комісія виступила з офіційною заявою, вимагаючи повної чіткості від адміністрації США щодо подальших кроків у торговельній політиці після рішення Верховного суду щодо незаконності тарифів Трампа.