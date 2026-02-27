Мелони призвала ЕС и США отказаться от тарифной конфронтации

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони хотела бы, чтобы Европейский Союз создал зону свободной торговли с США, чтобы положить конец трансатлантической тарифной войне.

Об этом глава правительства Италии заявила в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Мелони ЕС принял торговое соглашение, заключенное с США прошлым летом, которое было сведено на нет после того, как Верховный суд США отменил часть полномочий президента Дональда Трампа по введению тарифов.

"Я считаю тарифы между Европой и США ошибкой. Мы должны двигаться в диаметрально противоположном направлении – к зоне свободной торговли", – сказала она.

ЕС и США отказались от переговоров о зоне свободной торговли в 2016 году после того, как попытки существенно снизить пошлины и сократить нетарифные барьеры вызвали негативную реакцию в нескольких странах-членах. Непреодолимой проблемой в переговорах было отношение к сельскохозяйственной продукции.

Мелони вела длительные переговоры с администрацией Трампа, пытаясь наладить позитивные рабочие отношения с американским президентом.

По ее словам, Италия сыграла важную роль в заключении соглашения между ЕС и США прошлым летом, но позиция Мелони по пошлинам – США являются вторым по величине экспортным рынком Италии – была четкой.

"Мы пытались максимально смягчить ситуацию, короче говоря, искать соглашение, которое было бы устойчивым и разумным", – сказала она.

На прошлой неделе Верховный суд США отменил так называемые взаимные тарифы Трампа, тем самым отменив один из основных принципов его экономической политики и посеяв путаницу среди торговых партнеров.

В ответ на решение суда Трамп ввел глобальный 10-процентный сбор в дополнение к уже действующим тарифам.

Мелони заявила, что она передала Трампу свои опасения по поводу пошлин и сказала ему, что торговый спор не является "функциональным решением".

"Мы должны попытаться использовать то, что произошло, чтобы двигаться в диаметрально противоположном направлении. Но для этого, очевидно, нужны усилия обеих сторон", – подчеркнула она.

Напомним, Европарламент решил заморозить утверждение торгового соглашения с США из-за "хаоса" с пошлинами Трампа.

А канцлер Германии Фридрих Мерц предложил применить самые мощные инструменты экономической защиты ЕС, так называемую "торговую базуку", если переговоры с Вашингтоном не помогут преодолеть нынешний тарифный кризис.