Британія відкликає співробітників посольства в Ірані
Уряд Великої Британії розпорядився відкликати співробітників посольства в Ірані як запобіжний захід на тлі поточної безпекової ситуації в регіоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Як зазначили в британському уряді, цей захід є тимчасовим, а посольство продовжує роботу дистанційно.
"У зв'язку з поточною ситуацією в галузі безпеки ми вжили запобіжних заходів і тимчасово вивели британський персонал з Ірану", – йдеться в заяві уряду.
Також нещодавно Держдеп США оголосив про початок евакуації другорядних співробітників посольства в Ізраїлі через безпекові ризики.
Це відбувається на тлі того, як, за даними ЗМІ, адмірал американських Військово-морських сил Бред Купер, який керує військами на Близькому Сході як глава Центрального командування США, представив Трампу варіанти дій проти Ірану.
Непрямі перемовини США та Ірану 26 лютого у Женеві закінчились без домовленостей.