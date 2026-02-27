Британія відкликає співробітників посольства в Ірані

Уряд Великої Британії розпорядився відкликати співробітників посольства в Ірані як запобіжний захід на тлі поточної безпекової ситуації в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Як зазначили в британському уряді, цей захід є тимчасовим, а посольство продовжує роботу дистанційно.

"У зв'язку з поточною ситуацією в галузі безпеки ми вжили запобіжних заходів і тимчасово вивели британський персонал з Ірану", – йдеться в заяві уряду.

Також нещодавно Держдеп США оголосив про початок евакуації другорядних співробітників посольства в Ізраїлі через безпекові ризики.

Це відбувається на тлі того, як, за даними ЗМІ, адмірал американських Військово-морських сил Бред Купер, який керує військами на Близькому Сході як глава Центрального командування США, представив Трампу варіанти дій проти Ірану.

Непрямі перемовини США та Ірану 26 лютого у Женеві закінчились без домовленостей.