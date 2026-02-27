Британия отзывает сотрудников посольства в Иране

Правительство Великобритании распорядилось отозвать сотрудников посольства в Иране в качестве меры предосторожности на фоне текущей ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Как отметили в британском правительстве, эта мера является временной, а посольство продолжает работу дистанционно.

"В связи с текущей ситуацией в области безопасности мы приняли меры предосторожности и временно вывели британский персонал из Ирана", – говорится в заявлении правительства.

Также недавно Госдеп США объявил о начале эвакуации второстепенных сотрудников посольства в Израиле из-за рисков безопасности.

Это происходит на фоне того, как, по данным СМИ, адмирал американских Военно-морских сил Брэд Купер, который руководит войсками на Ближнем Востоке как глава Центрального командования США, представил Трампу варианты действий против Ирана.

Непрямые переговоры США и Ирана 26 февраля в Женеве закончились без договоренностей.