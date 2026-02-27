Укр Рус Eng

В Єврокомісії визнали, що Україна уповільнила реформи, але ще є шанс наздогнати

Новини — П'ятниця, 27 лютого 2026, 18:17 — Ірина Кутєлєва, Сергій Сидоренко

В Європейській комісії заявили про занепокоєння тим фактом, що темп необхідних для членства України в ЄС реформ може уповільнитись.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

В ході інтерв’ю Кос вказала, що досі Україна була "досить швидкою" на шляху до членства в ЄС.

"Але мене непокоїть те, що зараз через ситуацію в Раді все може уповільнитися. Неприпустимо, щоб це сталося", – зазначила вона.

Єврокомісарка розповіла, що часто проводить зустрічі з представниками Верховної Ради, в ході яких надсилає "чіткий сигнал": "вступ України до ЄС та ваше майбутнє членство – це не урядова задача. Це – проєкт всього народу України".

"У Верховній Раді є представники всього народу. Тому вони повинні робити те, чого хоче народ. Я хочу бачити єдність у проведенні реформ і в ухваленні законів. І зараз, і у майбутньому. Раніше у вас чудово виходило. Зараз це сповільнилося", – вказала вона.

За її словами, якщо впровадження певних реформ затримається на кілька місяців, то в цьому не буде трагедії.

"Але якщо затримки будуть все довшими – то нам доведеться реагувати", – додала Кос.

При цьому вона висловила впевненість, що Україна може наздогнати втрачене.

"Повторюся, ви зробили дуже багато. Якщо порівняти Україну із Західними Балканами – хоч я і не люблю це робити – то з порівнянням я можу вас запевнити: це можливо. Якщо порівняти те, що робить Україна і держави Західних Балкан, то ви набагато кращі у проведенні реформ, попри те, що ви – у стані війни", – зазначила вона.

У цьому ж інтерв'ю Марта Кос говорила, що рішення щодо можливого швидкого вступу України в ЄС ухвалюватимуть країни-члени.

Вона також розповіла, що проєкт нових правил процесу розширення ЄС буде представлений за кілька місяців.

Дивіться інтерв'ю Мартою Кос на каналі "Європейської правди" або читайте текстову версію на сайті.

