В Еврокомиссии признали, что Украина замедлила реформы, но еще есть шанс наверстать упущенное

В Европейской комиссии заявили о беспокойстве тем фактом, что темп необходимых для членства Украины в ЕС реформ может замедлиться.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

В ходе интервью Кос указала, что до сих пор Украина была "достаточно быстрой" на пути к членству в ЕС.

"Но меня беспокоит то, что сейчас из-за ситуации в Раде все может замедлиться. Недопустимо, чтобы это произошло", – отметила она.

Еврокомиссар рассказала, что часто проводит встречи с представителями Верховной Рады, в ходе которых посылает "четкий сигнал": "Вступление Украины в ЕС и ваше будущее членство – это не правительственная задача. Это – проект всего народа Украины".

"В Верховной Раде есть представители всего народа. Поэтому они должны делать то, чего хочет народ. Я хочу видеть единство в проведении реформ и в принятии законов. И сейчас, и в будущем. Раньше у вас прекрасно получалось. Сейчас это замедлилось", – указала она.

По ее словам, если внедрение определенных реформ задержится на несколько месяцев, то в этом не будет трагедии.

"Но если задержки будут все более длительными – то нам придется реагировать", – добавила Кос.

При этом она выразила уверенность, что Украина может наверстать упущенное.

"Повторюсь, вы сделали очень много. Если сравнить Украину с Западными Балканами – хотя я и не люблю это делать – то с сравнением я могу вас заверить: это возможно. Если сравнить то, что делает Украина и государства Западных Балкан, то вы намного лучше в проведении реформ, несмотря на то, что вы – в состоянии войны", – отметила она.

В этом же интервью Марта Кос говорила, что решение о возможном скором вступлении Украины в ЕС будут принимать страны-члены.

Она также рассказала, что проект новых правил процесса расширения ЕС будет представлен через несколько месяцев.

Смотрите интервью Марты Кос на канале "Европейской правды" или читайте текстовую версию на сайте.