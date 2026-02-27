Зеленський проводить телефонну розмову із Фіцо

Президент Володимир Зеленський проводить телефонну розмову зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо.

Про це повідомили в Офісі президента, пише "Європейська правда".

Під час розмови, як зазначили в Офісі президента, Зеленський запросив словацького прем’єр-міністра в Україну для обговорення всіх наявних питань.

Варто зауважити, що розмова Зеленського із Фіцо відбувається на тлі того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову зі словацьким колегою та оголосив, що дві країни створять слідчу комісію для вивчення стану трубопроводу "Дружба".

Видання Politico повідомило 27 лютого, що у Віктора Орбана може бути ще одна умова для того, аби розблокувати надання Україні кредиту в обсязі 90 млрд євро, окрім відновлення роботи "Дружби".

Напередодні у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти прем’єр-міністр Угорщини натякнув, що може зробити крок назад у своїй блокаді кредиту.

26 лютого Орбан написав відкритий лист до президента Володимира Зеленського, у якому звинуватив його у тому, що його дії суперечать інтересам Угорщини.