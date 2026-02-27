Експрезидент Клінтон дає свідчення у Конгресі щодо знайомства з Епштейном

Колишній президент США Білл Клінтон почав давати свідчення у Конгресі щодо обставин його знайомства із покійним мільярдером Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

27 лютого Клінтон прийшов відповідати на запитання членів Конгресу у межах розслідування Палати представників стосовно Епштейна і знайомства з ним відомих публічних осіб.

Експрезидент дає відповіді під присягою за зачиненими дверима, проте засідання записується і, як кажуть джерела, має бути оприлюднене через кілька днів.

Клінтон прийшов свідчити через день після своєї дружини Гілларі Клінтон.

Перед засіданням він вийшов із заявою про те, що не скоїв нічого неправильного. Клінтон запевняє, що лише побічно спілкувався з Епштейном і це було за роки до того, як стало відомо про його сексуальні злочини, а на той час Білл Клінтон нічого не знав.

"Я знаю, що я бачив, і, що важливіше – чого я не бачив. Я знаю, що я робив – і чого не робив. Я нічого не бачив, і не скоїв нічого неправильного", – сказав експрезидент.

З матеріалів справи Епштейна стало відомо, що Білл Клінтон щонайменш 16 разів подорожував приватним літаком мільярдера. Є фото, де він відпочиває у джакузі з жінками, та його фото разом з Гіслен Максвелл, колишньою партнеркою Епштейна, яка стала співучасницею втягнення неповнолітніх у сексуальну експлуатацію.

Публікація Мін’юстом США мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила великий скандал також у багатьох країнах Європи – особливо у Норвегії та Британії, де вдарила по репутації у тому числі королівських родин.

Брат короля Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор внаслідок скандалу втратив титул принца і став першим за 300 років членом королівської родини, якого затримали і забрали на допит.

Журналісти CNN запідозрили, що в опублікованих матеріалах справи Епштейна не вистачає близько сотні важливих документів, у тому числі інтерв’ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу чинного президента Дональда Трампа.