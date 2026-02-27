Экс-президент Клинтон дает показания в Конгрессе о знакомстве с Эпштейном

Бывший президент США Билл Клинтон начал давать показания в Конгрессе относительно обстоятельств его знакомства с покойным миллиардером Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

27 февраля Клинтон пришел отвечать на вопросы членов Конгресса в рамках расследования Палаты представителей в отношении Эпштейна и знакомства с ним известных публичных лиц.

Экс-президент дает ответы под присягой за закрытыми дверями, однако заседание записывается и, как говорят источники, видео опубликуют через несколько дней.

Клинтон пришел давать показания через день после своей супруги Хиллари Клинтон.

Перед заседанием он выступил с заявлением о том, что не совершал ничего неправильного. Клинтон уверяет, что только косвенно общался с Эпштейном и это было за годы до того, как стало известно о его сексуальных преступлениях, а в то время Билл Клинтон ничего не знал.

"Я знаю, что я видел, и, что важнее – чего я не видел. Я знаю, что я делал – и чего не делал. Я ничего не видел и не совершал ничего неправильного", – сказал экс-президент.

Из материалов дела Эпштейна стало известно, что Билл Клинтон по меньшей мере 16 раз путешествовал на частном самолете миллиардера. Есть фото, где он отдыхает в джакузи с женщинами, и его фото вместе с Гислен Максвелл, бывшей партнеркой Эпштейна, которая стала соучастницей вовлечения несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию.

Публикация Минюстом США миллионов страниц дела Эпштейна вызвала большой скандал также во многих странах Европы – особенно в Норвегии и Великобритании, где ударила по репутации в том числе королевских семей.

Брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в результате скандала лишился титула принца и стал первым за 300 лет членом королевской семьи, которого задержали и забрали на допрос.

Журналисты CNN заподозрили, что в опубликованных материалах дела Эпштейна не хватает около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес действующего президента Дональда Трампа.