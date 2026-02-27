ЗМІ: Британія закупить військові гелікоптери на суму понад мільярд євро

Уряд Великої Британії має намір схвалити закупівлю військових гелікоптерів на суму 1 млрд євро у єдиного спеціалізованого заводу у Сомерсеті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Угода передбачає замовлення 23 військових гелікоптерів у підприємства в Йовілі, що у графстві Сомерсет, яке належить італійській компанії Leonardo.

Генеральний директор Leonardo Роберто Чінголані раніше заявив, що майбутнє цього заводу буде під загрозою, якщо уряд Британії відмовиться від контракту.

Це останній завод в країн з виробництва військових гелікоптерів. На підприємстві працює 3 тисячі працівників.

Міністерка фінансів прем'єр-міністр Британії вирішили втрутитися і досягнути укладення контракту, щоб забезпечити продовження проєкту та захистити робочі місця.

Раніше повідомлялося, що британський прем'єр Кір Стармер тисне на Міністерство фінансів, щоб прискорити плани щодо збільшення витрат на оборону.

Також писали, що у Британії затримується відкриття заводу, який мав виготовляти боєприпаси для британської армії та потреб України.

Днями стало відомо, що в країні запрацював перший український оборонний завод.