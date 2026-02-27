СМИ: Великобритания закупит военные вертолеты на сумму более миллиарда евро
Правительство Великобритании намерено одобрить закупку военных вертолетов на сумму 1 млрд евро у единственного специализированного завода в Сомерсете.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
Соглашение предусматривает заказ 23 военных вертолетов у предприятия в Йовиле, что в графстве Сомерсет, которое принадлежит итальянской компании Leonardo.
Генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани ранее заявил, что будущее этого завода будет под угрозой, если правительство Великобритании откажется от контракта.
Это последний завод в стране по производству военных вертолетов. На предприятии работает 3 тысячи сотрудников.
Министр финансов и премьер-министр Великобритании решили вмешаться и добиться заключения контракта, чтобы обеспечить продолжение проекта и защитить рабочие места.
Ранее сообщалось, что британский премьер Кир Стармер давит на Министерство финансов, чтобы ускорить планы по увеличению расходов на оборону.
Также писали, что в Великобритании задерживается открытие завода, который должен был производить боеприпасы для британской армии и нужд Украины.
На днях стало известно, что в стране заработал первый украинский оборонный завод.