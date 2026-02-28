Зеленський та Рютте поспілкувалися щодо "мирних переговорів"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це стало відомо із його соцмереж, пише "Європейська правда".

Ввечері 27 лютого Зеленський поінформував Рютте про зустрічі української команди з американською стороною та підготовку тристороннього формату перемовин.

"Важливо, що ми щиро хочемо закінчити цю війну та все для цього робимо, і багато в чому саме від Америки залежить, чи буде Росія готова закінчити війну", – зазначив президент.

Нагадаємо, 26 лютого секретар Ради національної оборони та безпеки та глава переговорної делегації України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі з представниками американського президента обговорювали підготовку до тристоронніх переговорів та питання післявоєнного відновлення.

За підсумками зустрічей Умєров разом із лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та представниками американської сторони Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером провели спільну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Після неї Зеленський повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів очікується в Абу-Дабі на початку березня.

Також український президент заявив, що бачить вікно можливостей для досягнення миру у російсько-українській війні до проміжних виборів у США.