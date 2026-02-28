Зеленский и Рютте пообщались по поводу "мирных переговоров"

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом стало известно из его соцсетей, пишет "Европейская правда".

Вечером 27 февраля Зеленский проинформировал Рютте о встречах украинской команды с американской стороной и подготовке трехстороннего формата переговоров.

"Важно, что мы искренне хотим закончить эту войну и все для этого делаем, и во многом именно от Америки зависит, будет ли Россия готова закончить войну", – отметил президент.

Напомним, 26 февраля секретарь Совета национальной обороны и безопасности и глава переговорной делегации Украины Рустем Умеров сообщил, что на встрече с представителями американского президента обсуждали подготовку к трехсторонним переговорам и вопросы послевоенного восстановления.

По итогам встреч Умеров вместе с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и представителями американской стороны Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером провели совместную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После нее Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров ожидается в Абу-Даби в начале марта.

Также украинский президент заявил, что видит окно возможностей для достижения мира в российско-украинской войне до промежуточных выборов в США.