Розвідка Данії попередила про ризик іноземного втручання у вибори

Розвідка Данії попередила, що іноземні держави можуть спробувати втрутитися у загальні вибори, які відбудуться в країні 24 березня.

Про це йдеться у заяві Данської служби безпеки, пише "Європейська правда".

Розвідка Данії виділила Росію як головну загрозу, але також вказала на США і Китай як потенційні джерела впливу.

Також данська служба безпеки та розвідки заявила, що "дуже ймовірно", що Данія є пріоритетною ціллю для російських заходів впливу через підтримку цієї країни України.

Вона також згадала про зростання напруженості навколо Гренландії, зазначивши, що спроби США взяти під контроль арктичний острів посилили дезінформацію, яка може затьмарити голосування.

"Увага США до Королівства також створила нові міжнародні лінії конфлікту, які іноземні держави, такі як Росія і Китай, можуть використовувати для впливу", – заявила служба.

В оцінці розвідки також додається, що втручання у вибори в США "може походити від широкого кола суб'єктів, включаючи тих, які не мають офіційних зв'язків з адміністрацією США".

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про дострокові вибори в країні, які мають відбутись 24 березня.

Вона пояснила, що зараз слушний момент для голосування, оскільки країна відчуває значний зовнішньополітичний тиск США щодо Гренландії.

Останні опитування громадської думки напередодні парламентських виборів у Данії показали, що соціал-демократи прем'єр-міністерки наближаються до більшості з лівими партіями.