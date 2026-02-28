Разведка Дании предупредила о риске иностранного вмешательства в выборы

Разведка Дании предупредила, что иностранные государства могут попытаться вмешаться в общие выборы, которые состоятся в стране 24 марта.

Об этом говорится в заявлении Датской службы безопасности, пишет "Европейская правда".

Разведка Дании выделила Россию как главную угрозу, но также указала на США и Китай как потенциальные источники влияния.

Также датская служба безопасности и разведки заявила, что "очень вероятно", что Дания является приоритетной целью для российских мер воздействия из-за поддержки этой страной Украины.

Она также упомянула о росте напряженности вокруг Гренландии, отметив, что попытки США взять под контроль арктический остров усилили дезинформацию, которая может омрачить голосование.

"Внимание США к Королевству также создало новые международные линии конфликта, которые иностранные государства, такие как Россия и Китай, могут использовать для влияния", – заявила служба.

В оценке разведки также добавляется, что вмешательство в выборы в США "может исходить от широкого круга субъектов, включая тех, которые не имеют официальных связей с администрацией США".

Напомним, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о досрочных выборах в стране, которые должны состояться 24 марта.

Она объяснила, что сейчас подходящий момент для голосования, поскольку страна испытывает значительное внешнеполитическое давление США в отношении Гренландии.

Последние опросы общественного мнения накануне парламентских выборов в Дании показали, что социал-демократы премьер-министра приближаются к большинству с левыми партиями.