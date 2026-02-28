У Британії висунули звинувачення підозрюваному у сплюндруванні пам’ятника Черчиллю

У Лондоні звинуватили чоловіка у тому, що він міг обмалювати пам’ятник Вінстону Черчиллю на Парламентській площі у Вестмінстері.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Пам’ятник Черчиллю був обмальований написами "Сіоністський воєнний злочинець", "Зупиніть геноцид" і "Вільна Палестина", "Ніколи більше зараз" і "Глобалізуйте інтифаду".

Вранці у суботу, 28 лютого, поліція затримала та висунула звинувачення 38-річному Каспару Сан Джорджіо.

Сан-Джорджіо також був заарештований за підозрою у підтримці Palestine Action, яка є забороненою організацією відповідно до Закону про тероризм.

Він був поміщений під варту і повинен з'явитися в суді пізніше цього дня.

Повідомляли, що у сербському місті Новий Сад невідомі 24 лютого облили чорною фарбою пам'ятник українському поету Тарасу Шевченку, а також збили літери його прізвища.

Згодом у тому ж місті з'явилися графіті з образами на адресу посла України в Сербії Олександра Литвиненка.