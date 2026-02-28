В Великобритании выдвинули обвинение подозреваемому в осквернении памятника Черчиллю
В Лондоне обвинили мужчину в том, что он мог испачкать памятник Уинстону Черчиллю на Парламентской площади в Вестминстере.
Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".
Памятник Черчиллю был испорчен надписями "Сионистский военный преступник", "Остановите геноцид" и "Свободная Палестина", "Никогда больше сейчас" и "Глобализуйте интифаду".
Утром в субботу, 28 февраля, полиция задержала и предъявила обвинение 38-летнему Каспару Сан Джорджо.
Сан-Джорджио также был арестован по подозрению в поддержке Palestine Action, которая является запрещенной организацией в соответствии с Законом о терроризме.
Он был помещен под стражу и должен появиться в суде позже в этот день.
Сообщалось, что в сербском городе Новый Сад неизвестные 24 февраля облили черной краской памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, а также сбили буквы его фамилии.
Впоследствии в том же городе появились граффити с оскорблениями в адрес посла Украины в Сербии Александра Литвиненко.