Польська авіакомпанія скасувала всі рейси з та до Ізраїлю на тлі подій в Ірані

Польська авіаційна компанія LOT скасувала всі рейси до Ізраїлю та з Ізраїлю.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У зв'язку з атакою Ізраїлю та США на Іран, польська авіакомпанія LOT скасувала всі рейси до Ізраїлю та з Ізраїлю.

"У зв'язку з припиненням роботи аеропорту Тель-Авіва, всі рейси LOT Polish Airlines до і з TLV протягом цього періоду будуть скасовані", – заявив прессекретар польської авіакомпанії Кшиштоф Мочульський.

Wizz Air також здійснює рейси до Ізраїлю з Польщі. Авіакомпанія оголосила, що призупинила рейси до Ізраїлю та інших країн регіону, включно із Дубаєм та Йорданією.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські громадяни, зокрема співробітники польського посольства в Тегерані – у безпеці.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".

Іранські державні ЗМІ повідомили, що вибухи пролунали в районі Пастер в Тегерані, де розташований високозахищений комплекс, в якому знаходяться резиденція і офіс верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Також Трамп заявив, що в результаті його військової операції в Ірані можуть загинути американці.