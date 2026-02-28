Нідерланди закликали до "стриманості" на тлі ситуації в Ірані

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен на тлі загострення ситуації в Ірані, закликав всі сторони "проявити стриманість".

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Берендсен заявив, що уряд країни уважно стежить за ситуацією в Ірані, Ізраїлі та всьому регіоні і підтримує зв'язок зі своїми посольствами.

"Нідерланди закликають усі сторони проявити стриманість і не допустити подальшої ескалації конфлікту. Стабільність у регіоні має надзвичайно важливе значення", – додав він.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".

Іранські державні ЗМІ повідомили, що вибухи пролунали в районі Пастер в Тегерані, де розташований високозахищений комплекс, в якому знаходяться резиденція і офіс верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Також Трамп заявив, що в результаті його військової операції в Ірані можуть загинути американці.

На тлі подій польська авіаційна компанія LOT скасувала всі рейси до Ізраїлю та з Ізраїлю.