До Києва з першим візитом прибули новопризначені глави МЗС та Міноборони Нідерландів

До Києва із першим візитом прибули новопризначені міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен, а також міністерка оборони Ділан Єшільгоз-Зегеріу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції із Берендсеном у Києві, повідомляє "Європейська правда"

Сибіга заявив, що візит Берендсена на посаді глави МЗС країни став першим закордонним візитом посадовця.

"Це перший міжнародний візит одразу двох міністрів нового уряду Нідерландів", – сказав Сибіга.

Він зазначив, що його перша розмова з Берендсеном відбулась 23 лютого, за кілька годин після призначення нового уряду Нідерландів.

"Це був також його перший міжнародний контакт на посаді міністра. Я вдячний Нідерландам за ці важливі політичні сигнали. Новий уряд Нідерландів визначив міжнародну безпеку та розвиток партнерства з Україною своїми пріоритетами. Ми щиро вдячні, що коаліційна угода зафіксувала довгострокові зобов'язання щодо підтримки", – додав Сибіга.

Нагадаємо, наприкінці січня лідери трьох політичних партій Нідерландів досягли коаліційної угоди, яка дозволила їм сформувати уряд меншості.

23 лютого новий уряд меншості в Нідерландах на чолі з Робом Єттеном склав присягу та офіційно затвердив свої повноваження.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Детально на цю тему – у статті За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд.