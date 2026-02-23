Зеленський домовився про зустріч з новим прем’єром Нідерландів 

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Про це повідомила у понеділок пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Зеленський привітав Роба Єттена зі вступом на посаду й побажав йому успіхів і сильних кроків. Він подякував Нідерландам і нідерландському народові за сильну підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення.

Лідери обговорили найбільш актуальні потреби України: ракети для систем ППО й енергетичне обладнання. Президент подякував за те, що Україна, як завжди, може розраховувати на підтримку з боку Нідерландів і допомогу в захисті життів.

Також Володимир Зеленський і Роб Єттен обговорили перемовини про досягнення достойного миру та важливість гарантій безпеки.

Лідери домовилися про зустріч найближчим часом і роботу над проєктами, які можуть посилити обидві країни.

Президент подякував премʼєр-міністру Нідерландів за увагу до України з першого дня на посаді.

23 лютого новий уряд меншості в Нідерландах на чолі з Робом Єттеном склав присягу та офіційно затвердив свої повноваження.

Нагадаємо, наприкінці січня лідери трьох політичних партій Нідерландів досягли коаліційної угоди, яка дозволила їм сформувати уряд меншості.

Відомо, що міністром закордонних справ Нідерландів став проукраїнський євродепутат Том Берендсен.

Детально на цю тему – у статті За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд.