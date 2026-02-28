В Киев с первым визитом прибыли новоназначенные главы МИД и Минобороны Нидерландов

В Киев с первым визитом прибыли новоназначенный министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен, а также министр обороны Дилан Йешильгоз-Зегериу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с Берендсеном в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Сибига заявил, что визит Берендсена в должности главы МИД страны стал первым зарубежным визитом чиновника.

"Это первый международный визит сразу двух министров нового правительства Нидерландов", – сказал Сибига.

Он отметил, что его первый разговор с Берендсеном состоялся 23 февраля, через несколько часов после назначения нового правительства Нидерландов.

"Это был также его первый международный контакт в должности министра. Я благодарен Нидерландам за эти важные политические сигналы. Новое правительство Нидерландов определило международную безопасность и развитие партнерства с Украиной своими приоритетами. Мы искренне благодарны, что коалиционное соглашение зафиксировало долгосрочные обязательства по поддержке", – добавил Сибига.

Напомним, в конце января лидеры трех политических партий Нидерландов достигли коалиционного соглашения, которое позволило им сформировать правительство меньшинства.

23 февраля новое правительство меньшинства в Нидерландах во главе с Робом Йеттеном приняло присягу и официально утвердило свои полномочия.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Подробнее об этом – в статье За Украину в НАТО и ЕС: как выборы в Нидерландах принесли сенсацию и кто возглавит правительство.