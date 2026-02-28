В Литве планируют продлить запрет на въезд в страну для более сотни белорусов

Министерство иностранных дел Литвы рассматривает возможность продлить запрет на въезд в страну для более чем сотни белорусов.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Поскольку срок действия запрета на въезд в страну для 117 белорусских граждан, способствовавших нарушению прав человека, истекает менее чем через месяц, Министерство иностранных дел Литвы рассматривает возможность его продления.

"Министерство иностранных дел, в консультации с другими ответственными учреждениями, рассматривает возможность продления или возобновления действующего запрета на въезд", – отметили в МИД.

Белорусские чиновники были добавлены в список лиц, нежелательных в Литве в 2021 году, за репрессии в соседней стране в то время.

Недавно Государственная служба безопасности Литвы предупредила, что Комитет государственной безопасности Беларуси распространяет видео на YouTube с целью вербовки потенциальных агентов, апеллируя к недовольству литовским правительством.

Недавно премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что не видит причин для потепления в отношениях с Беларусью в ближайшее время.

А министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что позиция Литвы в отношении Беларуси остается одной из самых жестких в Европейском Союзе.