Кошта та фон дер Ляєн виступили зі спільною заявою щодо подій в Ірані

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступили зі спільною заявою щодо подій в Ірані.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, пише "Європейська правда".

Кошта та фон дер Ляєн заявили, що події в Ірані викликають велике занепокоєння.

"Ми залишаємося в тісному контакті з нашими партнерами в регіоні. Ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність до забезпечення регіональної безпеки та стабільності", – зазначили вони

Вони наголосили, що забезпечення ядерної безпеки та запобігання будь-яким діям, які можуть ще більше загострити напруженість або підірвати глобальний режим нерозповсюдження, має вирішальне значення.

"У тісній координації з державами-членами ЄС ми вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб громадяни ЄС у регіоні могли розраховувати на нашу повну підтримку. Ми закликаємо всі сторони проявити максимальну стриманість, захищати цивільне населення та повністю поважати міжнародне право", – додали Кошта та фон дер Ляєн.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".

Іранські державні ЗМІ повідомили, що вибухи пролунали в районі Пастер в Тегерані, де розташований високозахищений комплекс, в якому знаходяться резиденція і офіс верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Також Трамп заявив, що в результаті його військової операції в Ірані можуть загинути американці.

На тлі подій польська авіаційна компанія LOT скасувала всі рейси до Ізраїлю та з Ізраїлю.