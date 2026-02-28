Трамп призвал иранцев свергнуть режим

Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с совместным заявлением по поводу событий в Иране.

Об этом говорится в их совместном заявлении, пишет "Европейская правда".

Кошта и фон дер Ляйен заявили, что события в Иране вызывают большую обеспокоенность.

"Мы остаемся в тесном контакте с нашими партнерами в регионе. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности", – отметили они

Они подчеркнули, что обеспечение ядерной безопасности и предотвращение любых действий, которые могут еще больше усугубить напряженность или подорвать глобальный режим нераспространения, имеет решающее значение.

"В тесной координации с государствами-членами ЕС мы будем принимать все необходимые меры, чтобы граждане ЕС в регионе могли рассчитывать на нашу полную поддержку. Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность, защищать гражданское население и полностью уважать международное право", – добавили Кошта и фон дер Ляйен.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране".

Иранские государственные СМИ сообщили, что взрывы прогремели в районе Пастер в Тегеране, где расположен высокозащищенный комплекс, в котором находятся резиденция и офис верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Также Трамп заявил, что в результате его военной операции в Иране могут погибнуть американцы.

На фоне событий польская авиационная компания LOT отменила все рейсы в Израиль и из Израиля.