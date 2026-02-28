Великобритания заявила о готовности защищать интересы на фоне ударов по Ирану

Великобритания заявила в субботу, 28 февраля, что Ирану никогда нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие, и выразила готовность защищать свои интересы после ударов США и Израиля по Ирану.

Об этом заявил представитель правительства, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Собеседник агентства в правительстве сообщил, что Великобритания не участвовала в ударах и что премьер-министр Кир Стармер проведет в субботу экстренное совещание.

"Иран никогда не должен получить возможность разрабатывать ядерное оружие, и именно поэтому мы постоянно поддерживаем усилия, направленные на достижение переговорного решения", – заявил представитель правительства.

По его словам, в рамках давних обязательств Великобритании по безопасности союзников на Ближнем Востоке – страна имеет в регионе "ряд оборонных возможностей, которые недавно были усилены".

"Мы готовы защищать свои интересы", – заявил он.

Затем спикер подчеркнул, что Великобритания не хочет видеть дальнейшую эскалацию конфликта в более широком региональном масштабе.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране".

Иранские государственные СМИ сообщили, что взрывы прогремели в районе Пастер в Тегеране, где расположен высокозащищенный комплекс, в котором находятся резиденция и офис верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Трамп заявил, что в результате его военной операции в Иране могут погибнуть американцы, а также призвал иранцев воспользоваться масштабными атаками, чтобы свергнуть клерикальный режим страны.

На фоне событий польская авиационная компания LOT отменила все рейсы в Израиль и из Израиля.