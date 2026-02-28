Макрон назвав війну на Близькому Сході небезпечною та ініціює засідання Радбезу ООН

Президент Франції Емманюель Макрон назвав небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану, та повідомив, що ініціює засідання Ради безпеки ООН.

Про це він заявив у своєму X, пише "Європейська правда".

Макрон заявив, що початок війни між США, Ізраїлем та Іраном створює тяжкі наслідки для миру та міжнародної безпеки.

"Триваюча ескалація становить небезпеку для всіх. Вона має зупинитися. Іранський режим має зрозуміти, що у нього немає іншого варіанту, крім як йти на доброчесні переговори, щоб покласти край його ядерній та балістичній програмі та дестабілізаційній діяльності у регіоні", – заявив президент Франції.

Він також наголосив, що іранці повинні мати можливість вільно визначати своє майбутнє.

"Вбивства, скоєні ісламістським режимом, дискредитують його і вимагають надання голосу народу – чим швидше, тим краще", – наголосив Макрон.

Також він заявив, що Франція ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН. Велика Британія заявила в суботу, 28 лютого, що Ірану ніколи не можна дозволити розробляти ядерну зброю, і висловила готовність захищати свої інтереси після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані". Ударів завдав також Ізраїль.

На додачу, Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.