Макрон назвал войну на Ближнем Востоке опасной и инициирует заседание Совбеза ООН

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал опасной эскалацией начало войны США и Израиля против Ирана и сообщил, что инициирует заседание Совета безопасности ООН.

Об этом он заявил в своем X, пишет "Европейская правда".

Макрон заявил, что начало войны между США, Израилем и Ираном создает тяжелые последствия для мира и международной безопасности.

"Продолжающаяся эскалация представляет опасность для всех. Она должна прекратиться. Иранский режим должен понять, что у него нет другого варианта, кроме как идти на добросовестные переговоры, чтобы положить конец его ядерной и баллистической программе и дестабилизирующей деятельности в регионе", – заявил президент Франции.

Он также подчеркнул, что иранцы должны иметь возможность свободно определять свое будущее.

"Убийства, совершенные исламистским режимом, дискредитируют его и требуют предоставления голоса народу – чем быстрее, тем лучше", – подчеркнул Макрон.

Также он заявил, что Франция инициирует внеочередное заседание Совета безопасности ООН.

Великобритания заявила в субботу, 28 февраля, что Ирану никогда нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие, и выразила готовность защищать свои интересы после ударов США и Израиля по Ирану.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране". Удары нанес также Израиль.

В дополнение, Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.