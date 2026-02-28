Макрон назвал войну на Ближнем Востоке опасной и инициирует заседание Совбеза ООН
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал опасной эскалацией начало войны США и Израиля против Ирана и сообщил, что инициирует заседание Совета безопасности ООН.
Об этом он заявил в своем X, пишет "Европейская правда".
Макрон заявил, что начало войны между США, Израилем и Ираном создает тяжелые последствия для мира и международной безопасности.
"Продолжающаяся эскалация представляет опасность для всех. Она должна прекратиться. Иранский режим должен понять, что у него нет другого варианта, кроме как идти на добросовестные переговоры, чтобы положить конец его ядерной и баллистической программе и дестабилизирующей деятельности в регионе", – заявил президент Франции.
Он также подчеркнул, что иранцы должны иметь возможность свободно определять свое будущее.
"Убийства, совершенные исламистским режимом, дискредитируют его и требуют предоставления голоса народу – чем быстрее, тем лучше", – подчеркнул Макрон.
Также он заявил, что Франция инициирует внеочередное заседание Совета безопасности ООН.
Великобритания заявила в субботу, 28 февраля, что Ирану никогда нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие, и выразила готовность защищать свои интересы после ударов США и Израиля по Ирану.
Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране". Удары нанес также Израиль.
В дополнение, Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.