ЄС евакуює другорядних співробітників з регіону через війну США та Ізраїлю проти Ірану

Євросоюз евакуює своїх другорядних співробітників з Близького Сходу у зв’язку з початком збройної операції США та Ізраїлю проти Ірану, бойові дії яких не обмежуються кордонами цих країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві головної дипломатки ЄС Кая Каллас.

Каллас повідомила, що частину співробітників програм і місій ЄС на Близькому Сході евакуюють.

"Другорядних співробітників ЄС виводять з регіону", – зазначила вона.

Одночасно консульська мережа допомагає з виїздом громадянам країн ЄС, яких війна застала у регіоні.

Каллас у заяві у зв’язку з початком війни назвала останні події на Близькому Сході небезпечними та повідомила про дипломатичну координацію з країнами регіону.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану, та повідомив, що ініціює засідання Ради безпеки ООН.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані". Ударів завдав також Ізраїль.

На додачу, Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.