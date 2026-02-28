ЕС эвакуирует второстепенных сотрудников из региона из-за войны США и Израиля против Ирана

Евросоюз эвакуирует своих второстепенных сотрудников с Ближнего Востока в связи с началом вооруженной операции США и Израиля против Ирана, боевые действия которых не ограничиваются границами этих стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главного дипломата ЕС Кая Каллас.

Каллас сообщила, что часть сотрудников программ и миссий ЕС на Ближнем Востоке эвакуируют.

"Второстепенных сотрудников ЕС выводят из региона", – отметила она.

Одновременно консульская сеть помогает с выездом гражданам стран ЕС, которых война застала в регионе.

Каллас в заявлении в связи с началом войны назвала последние события на Ближнем Востоке опасными и сообщила о дипломатической координации со странами региона.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал опасной эскалацией начало войны США и Израиля против Ирана и сообщил, что инициирует заседание Совета безопасности ООН.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране". Удары нанес также Израиль.

В дополнение, Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.