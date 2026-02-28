Президент Фінляндії: операція США виходить за рамки міжнародного права

Президент Фінляндії Александр Стубб констатував, що військова операція США та Ірану проти Ірану виходить за межі міжнародного права.

Його слова наводить Yle, пише "Європейська правда".

Стубб зазначив, що значною мірою дії США проти Ірану виходять за межі традиційного міжнародного права.

"Зазвичай легітимізації такого типу атак прагнули або з боку ООН, або щонайменш з боку союзників. Зараз про це особливо не йшлося", – зазначив президент у ранковому радіоефірі.

Він висловив думку, що дії США явно мають за мету не дати Ірану отримати власну ядерну зброю.

Стубб вважає, що потенційні подальші переговори будуть відбуватися безпосередньо між США та Іраном.

Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо, коментуючи початок війни на Близькому Сході, назвав найважливішим завданням для усіх зупинити "гарячу фазу" якнайшвидше.

"Фінляндія вважає за необхідне повернутися до діалогу й дипломатії з метою пошуку сталого рішення щодо ситуації в Ірані", – зазначив він.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану, та повідомив, що ініціює засідання Ради безпеки ООН.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані". Ударів завдав також Ізраїль.

На додачу, Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Бойові дії між США, Ізраїлем та Іраном зачепили й інші країни регіону.