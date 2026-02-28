Президент Финляндии: операция США выходит за рамки международного права

Президент Финляндии Александр Стубб констатировал, что военная операция США и Ирана против Ирана выходит за рамки международного права.

Его слова приводит Yle, пишет "Европейская правда".

Стубб отметил, что в значительной степени действия США против Ирана выходят за пределы традиционного международного права.

"Обычно легитимизации такого типа атак стремились либо со стороны ООН, либо по крайней мере со стороны союзников. Сейчас об этом особо не шла речь", – отметил президент в утреннем радиоэфире.

Он высказал мнение, что действия США явно имеют целью не дать Ирану получить собственное ядерное оружие.

Стубб считает, что потенциальные дальнейшие переговоры будут проходить непосредственно между США и Ираном.

Премьер Финляндии Петтери Орпо, комментируя начало войны на Ближнем Востоке, назвал важнейшей задачей для всех остановить "горячую фазу" как можно быстрее.

"Финляндия считает необходимым вернуться к диалогу и дипломатии с целью поиска устойчивого решения ситуации в Иране", – отметил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал опасной эскалацией начало войны США и Израиля против Ирана и сообщил, что инициирует заседание Совета безопасности ООН.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране". Удары нанес также Израиль.

В дополнение, Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Боевые действия между США, Израилем и Ираном затронули и другие страны региона.