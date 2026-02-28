Канада підтримує дії США для запобігання появи ядерної зброї у Ірану

Канада відзначила, що Іран є основним джерелом нестабільності на Близькому Сході та висловила підтримку зусиллям США, спрямованим на запобігання появи ядерної зброї у Тегерану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві прем’єра країни Марка Карні та міністерки закордонних справ Аніти Ананд.

Посадовці відзначили, що Іран є основним джерелом нестабільності й терору на Близькому Сході, є однією з країн, де найгірша ситуація з дотриманням прав людини, і цей режим не має ніколи отримати ядерної зброї.

Вони нагадали про численні заклики до Тегерану зупинити ядерну програму, які були проігноровані.

"Канада підтримує іранський народ у їхній тривалій і мужній боротьбі проти репресивного режиму… Канада підтверджує право Ізраїлю на самозахист і забезпечення безпеки своїх громадян. Канада підтримує дії США, спрямовані на запобігання отримання Іраном ядерної зброї і на те, щоб його режим далі не загрожував міжнародному миру й безпеці", – йдеться у заяві.

Одночасно Карні й Ананд закликали подбати про безпеку усіх цивільних та зазначили, що робитимуть усе можливе для захисту громадян Канади і канадських дипломатів.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабні бойові операції в Ірані. Ударів завдав також Ізраїль.

На додачу, Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Бойові дії зачепили низку країн регіону, де розташовані американські бази.