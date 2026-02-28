Канада поддерживает действия США по предотвращению появления ядерного оружия в Иране

Канада отметила, что Иран является основным источником нестабильности на Ближнем Востоке, и выразила поддержку усилиям США, направленным на предотвращение появления ядерного оружия в Тегеране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении премьера страны Марка Карни и министра иностранных дел Аниты Ананд.

Чиновники отметили, что Иран является основным источником нестабильности и террора на Ближнем Востоке, является одной из стран, где cамая худшая ситуация с соблюдением прав человека, и этот режим никогда не должен получить ядерное оружие.

Они напомнили о многочисленных призывах к Тегерану остановить ядерную программу, которые были проигнорированы.

"Канада поддерживает иранский народ в их длительной и мужественной борьбе против репрессивного режима... Канада подтверждает право Израиля на самозащиту и обеспечение безопасности своих граждан. Канада поддерживает действия США, направленные на предотвращение получения Ираном ядерного оружия и на то, чтобы его режим больше не угрожал международному миру и безопасности", – говорится в заявлении.

Одновременно Карни и Ананд призвали позаботиться о безопасности всех гражданских лиц и отметили, что будут делать все возможное для защиты граждан Канады и канадских дипломатов.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабные боевые операции в Иране. Удары нанес также Израиль.

В дополнение, Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Боевые действия затронули ряд стран региона, где расположены американские базы.