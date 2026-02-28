Канцлер Німеччини закликав Іран шукати рішення шляхом переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що не засуджує операцію США та Ізраїлю проти Ірану, і закликав Тегеран шукати вихід із ситуації шляхом переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував ввечері 28 лютого у своєму X.

Фрідріх Мерц розпочав з того, що народ Ірану має право визначати своє майбутнє, що влада Ірану останніми тижнями жорстоко придушувала мирні протести та проігнорувала міжнародні заклики припинити застосування сили.

The Iranian people have the right to determine their own future. Germany is coordinating closely with the United States, Israel and partners in the region. We remain committed to peace and security in the region and to Israel’s security. – Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) February 28, 2026

"Паралельно керівництво Ірану розвивало свою ядерну і ракетну програми, створюючи загрози, що своїми масштабами виходять за межі регіону. Воно сприяло регіональній дестабілізації та підтримувало міжнародний тероризм.

США тривалий час намагались досягти рішення шляхом переговорів. Іран не погодився на надійні домовленості щодо припинення своєї ядерної програми військового призначення, як і не погодився скоротити ракетну програму чи припинити дестабілізуючу діяльність", – зазначив канцлер.

Він нагадав, що Німеччина разом з Францією, Британією та іншими європейськими партнерами тривалий час закликала Тегеран припинити ядерну програму і припинити репресії проти власних громадян.

"Німеччина закликає Іран припинити удари по Ізраїлю та інших партнерах у регіоні. Влада у Тегерані має припинити застосування сили проти власних громадян і повернутися до пошуку рішення шляхом переговорів", – зазначив Мерц, додавши також, що Німеччина "тісно координується" зі США, Ізраїлем та іншими країнами регіону.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав війну на Близькому Сході небезпечною ескалацією та ініціює засідання Радбезу ООН.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Трамп прямо закликав іранців не втратити нагоду і скидати репресивний режим.

Іран після того завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.