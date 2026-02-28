Укр Рус Eng

Канцлер Германии призвал Иран искать решение путем переговоров

Новости — Суббота, 28 февраля 2026, 19:25 — Мария Емец

Канцлер Германии Фридрих Мерц дал понять, что не осуждает операцию США и Израиля против Ирана, и призвал Тегеран искать выход из ситуации путем переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал вечером 28 февраля в своем X.

Фридрих Мерц начал с того, что народ Ирана имеет право определять свое будущее, что власти Ирана в последние недели жестоко подавляли мирные протесты и проигнорировали международные призывы прекратить применение силы.

"Параллельно руководство Ирана развивало свои ядерную и ракетную программы, создавая угрозы, которые по своим масштабам выходят за пределы региона. Оно способствовало региональной дестабилизации и поддерживало международный терроризм.

США долгое время пытались достичь решения путем переговоров. Иран не согласился на надежные договоренности о прекращении своей ядерной программы военного назначения, как и не согласился сократить ракетную программу или прекратить дестабилизирующую деятельность", – отметил канцлер.

Он напомнил, что Германия вместе с Францией, Великобританией и другими европейскими партнерами долгое время призывала Тегеран прекратить ядерную программу и прекратить репрессии против собственных граждан.

"Германия призывает Иран прекратить удары по Израилю и другим партнерам в регионе. Власти в Тегеране должны прекратить применение силы против собственных граждан и вернуться к поиску решения путем переговоров", – отметил Мерц, добавив также, что Германия "тесно координируется" с США, Израилем и другими странами региона.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал войну на Ближнем Востоке опасной эскалацией и инициирует заседание Совбеза ООН.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Иран после этого нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.

Германия Фридрих Мерц Ближний Восток
