Канцлер Германии призвал Иран искать решение путем переговоров

Канцлер Германии Фридрих Мерц дал понять, что не осуждает операцию США и Израиля против Ирана, и призвал Тегеран искать выход из ситуации путем переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал вечером 28 февраля в своем X.

Фридрих Мерц начал с того, что народ Ирана имеет право определять свое будущее, что власти Ирана в последние недели жестоко подавляли мирные протесты и проигнорировали международные призывы прекратить применение силы.

The Iranian people have the right to determine their own future. Germany is coordinating closely with the United States, Israel and partners in the region. We remain committed to peace and security in the region and to Israel’s security. – Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) February 28, 2026

"Параллельно руководство Ирана развивало свои ядерную и ракетную программы, создавая угрозы, которые по своим масштабам выходят за пределы региона. Оно способствовало региональной дестабилизации и поддерживало международный терроризм.

США долгое время пытались достичь решения путем переговоров. Иран не согласился на надежные договоренности о прекращении своей ядерной программы военного назначения, как и не согласился сократить ракетную программу или прекратить дестабилизирующую деятельность", – отметил канцлер.

Он напомнил, что Германия вместе с Францией, Великобританией и другими европейскими партнерами долгое время призывала Тегеран прекратить ядерную программу и прекратить репрессии против собственных граждан.

"Германия призывает Иран прекратить удары по Израилю и другим партнерам в регионе. Власти в Тегеране должны прекратить применение силы против собственных граждан и вернуться к поиску решения путем переговоров", – отметил Мерц, добавив также, что Германия "тесно координируется" с США, Израилем и другими странами региона.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал войну на Ближнем Востоке опасной эскалацией и инициирует заседание Совбеза ООН.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Иран после этого нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.